Американский экономист предупредил о глупом шаге США и ЕС в отношении России

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что Евросоюз и США готовятся совершить очередную ошибку в отношении России, объявив о новом плане ограничения цен на российскую нефть. Статья опубликована в издании The Daily Reckoning.

«Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит», — сказано в материале.

В статье Рикардс упомянул план Брюсселя и Вашингтона, согласно которому давление на Москву будет оказываться посредством страховщиков. Таким образом, Lloyd's of London и другие компании откажутся от страховки российских танкеров, экспортирующих нефть, если цена на нее не будет ограничена согласно желаниям Запада.

По мнению экономиста, данный план обречен на провал, а России не составит труда найти альтернативных страховщиков.

Рикардс также отмечает, что цена на нефть определяется на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, поэтому РФ вполне может отказаться от европейских клиентов, предпочтя покупателей в Китае и Индии.

«Сама Россия заявила, что не будет экспортировать нефть в страны, участвующие в схеме ограничения цен, так что кому этот план действительно навредит?» — подчеркнул экономист.

Ранее в журнале The National Interest появилась статья о трех причинах неудачи в случае введения потолка цен на российскую нефть.