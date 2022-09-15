Курс доллара на Мосбирже в начале торгов в четверг снизился до 59,5 рубля

Торги на Московской бирже в четверг утром начались со снижения курса доллара до 59,5 рубля, евро вырос до 60,38 рубля, следует из данных биржи.

Курс доллара на открытии торгов в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 38,25 копейки и составил 59,5 рубля. При этом курс евро вырос на 42,25 копейки и составил 60,38 рубля.

Ранее глава аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев спрогнозировал динамику курса рубля в краткосрочной перспективе. По его словам, для российской валюты по-прежнему важны нефтяные цены, которые пока находятся в сравнительно стабильном состоянии, хотя и снизились до $92—95 за баррель.

При этом снижение ключевой ставки Центрально банка России (ЦБ РФ), говорит специалист, может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу доллар и евро вряд ли вырастут. Падение будет носить кратковременный характер, уверен финансовый эксперт.