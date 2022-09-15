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В FAZ предрекли смерти и грабежи в случае отключения электричества в ФРГ

FAZ: более 400 немцев за 96 часов погибнет при отключении электричества в одном из районов ФРГ

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Depositphotos

Более 400 погибших в течение первых 96 часов – это один из пунктов сценария при повсеместном отключении электроэнергии в районе Райнгау-Таунус (федеральная земля Гессен, ФРГ). Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Журналисты последовательно спрогнозировали, что будет происходить в случае отключения электричества. В частности, через два часа выйдут из строя пожарные и охранные сигнализации, а вскоре откажут и средства связи аварийно-спасательных служб.

Согласно прогнозам, спустя сутки остановится работа первых очистных сооружений. Примерно в это же время начнется падеж скота.

В свою очередь, если электричества не будет от четырех и более дней, то начнутся грабежи и пожары. В FAZ предполагают, что ущерб составит около €200 млн.

Кроме того, без электричества перестанут работать телефоны, выйдет из строя мобильная связь и не будет доступа в интернет. На заправках, как полагают журналисты, закончится бензин.

Ранее австрийский экономист Шелльхаммер заявил о «национальном самоубийстве» ФРГ. Он отметил, что правительство страны готово ради проблем климата пожертвовать энергетической и продовольственной безопасностью.

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