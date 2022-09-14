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В «Газпроме» заявили, что многие иностранные подрядчики обанкротились из-за санкций

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Антироссийские санкции западных стран ударили по многим иностранным поставщикам российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил заместитель председателя правления российской государственной энергетической компании «Газпром» Виталий Маркелов, написало агентство ТАСС.

«Многие компании, которые поставляли в «Газпром» — для них «Газпром» был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним», — сказал Маркелов, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

Он выразил надежду, что эти компании вернутся, но затруднился сказать, в каком они будут состоянии.

Зампред правления «Газпром» также напомнил историю с компанией Caterpillar, у которой в 1980-е годы был контракт на $1,5 млрд на строительство газопроводов «Уренгой — Помары — Ужгород». Тогда компания покинула проект по требованию администрации США. Их место заняли японские Komatsu, Hitachi, «и потом сложнее уже было Caterpillar войти назад и ту значительную долю рынка, которая могла бы быть, они не заняли».

Накануне заместитель главы энергетического холдинга «Газпром» Олег Аксютин заявил, что компания продолжает работы на шельфе Сахалина, несмотря на отказ западных предприятий от сотрудничества.

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