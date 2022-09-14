Эмир Катара: страна не сможет заменить российский газ, в котором нуждается Европа

Поставки из Катара не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны. Об этом эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в интервью французскому журналу Le Point.

По словам главы государства, Катар хочет помочь Европе и намеревается поставлять этой части евразийского континента газ в ближайшие годы. «Но ошибочно полагать, будто наши поставки могли бы заменить российский газ, который крайне важен для мирового рынка», — отметил он.

В конце июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Доха решила настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) сроком на 20 лет. Как отметили тогда в публикации, европейские страны посчитали, что такое соглашение очень жесткое.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что Катар не сможет масштабно увеличить экспорт газа в Европу в случае, если российская государственная энергетическая компания «Газпром» ограничит поставки в ответ на новые гипотетические санкции.

2 сентября пресс-служба «Газпрома» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.