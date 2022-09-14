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Власти Франции потратят на компенсацию расходов на газ и электричество €16 млрд

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Michel Euler/AP

Государственные меры компенсации трат на газ и электричество обойдутся бюджету Франции в €16 млрд. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, написало агентство ТАСС.

«Этот тарифный щит будет стоить государству €16 млрд», — сказал он.

По словам Ле Мэра, из этих €16 млрд €11 млрд потратят на компенсацию роста стоимости газа, еще €5 млрд направят на возмещение счетов за электричество.

На прошлой неделе глава французского Минфина сказал, что страны Европы ждут трудные времена из-за продолжающегося роста инфляции и цен на продукты и энергоносители.

Ранее 14 сентября премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что цены на газ в стране в следующем году вырастут в пять раз относительно 2021 года, стоимость электричества повысится в десять раз.

В июне госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявляла, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен на продовольствие в республике.

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