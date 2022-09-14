Spain-Real.Estate: россияне не хотят переезжать в Испанию из-за проблем с кредитами

Россияне массово расхотели переезжать жить в Испанию в августе 2022 года из-за проблем с оплатой ипотеки. Об этом написало издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов портала Spain-Real.Estate.

По данным издания, спрос на покупку недвижимости в этом южноевропейском королевстве снизился на 46,42% относительно августа 2021 года. В августе 2022 года спрос оказался на 10,57% ниже показателей июля 2022 года.

Интерес граждан России к покупке недвижимости в Испании падает с марта. С января по август российский спрос на недвижимость в этой европейской стране снизился на 11,16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 17,08% относительно того же периода 2020 года.

Одной из главных причин снижения интереса россиян к испанским объектам в Spain-Real.Estate назвали сложности перелетом из-за закрытия прямого авиасообщения между Россией и Испанией.

Также россияне находят сложным расплачиваться за местную ипотеку из-за заморозки счетов. Как пояснил представитель портала Ален Еремеев, после третьего пропущенного платежа испанский банк взыскивает имущество, находящееся в залоге.

В мае сообщалось, что курорты Испании потеряют около €1,4 млрд из-за отсутствия россиян.