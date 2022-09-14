Часть турецких отелей перестала принимать карты «Мир»

Часть отелей Турции, включая Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты российской платежной системы «Мир» некоторых банков, сообщает портал TourDom.

Издание сообщает, что платежи с карт «Мир» перестали проходить в сети гостиниц Titanic в Турции.

«К сожалению, мы не можем повлиять на это», — заявили ее представители, попросив, предупреждать об этом туристов.

Одна из российских туристок, отдыхающая в пятизвездочном LIU Resort в Сиде, рассказала, что с платежной системой «Мир» в отеле стабильно работают только карты «Тинькофф».

«А вот, например, газпромовский «Мир» у меня прошел только один раз, потом все случаи были отказ, при этом никакого уведомления не приходило», — пояснила она.

С подобной проблемой столкнулись и россияне, проводящие отпуск в пятизвездочных гостиницах Swandor в Анталье и Alva Donna в Кемере. По их сообщениям, карты принимаются но с перебоями.

Представители отелей не сообщают о причинах сбоя: в чате сети Titanic на вопрос туристов о том, «надолго ли это», отвечают: «Неизвестно, следим за новостями».

6 сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявлял, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир».