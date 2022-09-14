Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российским студентам будут выплачивать повышенную стипендию за патриотическую... 19:00
Mash сообщил об обстреле снайперами ВСУ российских военных на границе Курской области 18:57
ЛГБТ-фильм «Народный Джокер» убрали из программы фестиваля в Торонто из-за... 18:57
«Рен ТВ» сообщает о шести пострадавших при падении беспилотника... 18:57
«Гадалки» обворовали курскую пенсионерку на 2 млн рублей 18:56
В Калининградской области родителям школьника со СМА разрешили помогать ему... 18:54
Неизвестный беспилотник упал в Ставропольском крае 18:50
Форвард «ПСЖ» Мбаппе назвал исключительной возможность выиграть ЛЧ... 18:49
Глава МИД Турции обвинил Грецию в поставках нефти РФ в ЕС в обход санкций 18:48
Россия внесла в «стоп-лист» 30 руководителей пиар и оборонных структур... 18:44

Часть турецких отелей перестала принимать карты «Мир»

TourDom: в ряде отелей Турции перестали принимать карты «Мир» некоторых банков

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Часть отелей Турции, включая Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты российской платежной системы «Мир» некоторых банков, сообщает портал TourDom.

Издание сообщает, что платежи с карт «Мир» перестали проходить в сети гостиниц Titanic в Турции.

«К сожалению, мы не можем повлиять на это», — заявили ее представители, попросив, предупреждать об этом туристов.

Одна из российских туристок, отдыхающая в пятизвездочном LIU Resort в Сиде, рассказала, что с платежной системой «Мир» в отеле стабильно работают только карты «Тинькофф».

«А вот, например, газпромовский «Мир» у меня прошел только один раз, потом все случаи были отказ, при этом никакого уведомления не приходило», — пояснила она.

С подобной проблемой столкнулись и россияне, проводящие отпуск в пятизвездочных гостиницах Swandor в Анталье и Alva Donna в Кемере. По их сообщениям, карты принимаются но с перебоями.

Представители отелей не сообщают о причинах сбоя: в чате сети Titanic на вопрос туристов о том, «надолго ли это», отвечают: «Неизвестно, следим за новостями».

6 сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявлял, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть