WSJ: экономическая война Запада с Россией сильно бьет по промышленности Европы

Санкционная война Запада против РФ достаточно сильно ударяет по европейским экономическим основам. Об этом говорится в материале обозревателя The Wall Street Journal Пола Хэннона.

По мнению экспертов, в ближайшее время Европа столкнется с рецессией и сокращением промышленного производства из-за дефицита энергоносителей и роста цен на них. В статье уточняется, что степень кризиса будет обусловлена средними температурами осенью и зимой, а также накоплением европейскими странами достаточно объема газа в своих подземных хранилищах.

«Самое темное облако на горизонте явно надвигается на еврозону», — приводит WSJ слова главы глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью.

Большинство специалистов отмечают, что экономику Европы ждет рецессия, начиная с последних месяцев этого года.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что Германия может столкнуться с рецессией в 2023 году, если темпы роста инфляции не снизятся.

Журнал The National Interest такжеписал, что попытки США и их союзников ограничить цены на нефть из РФ могут привести к «войне на истощение» в экономической сфере между Россией и западными странами.