МТС сохраняет рост на рынке интернет-доступа на фоне замедления рынка

Эксперты аналитического агентства «ТМТ-Консалтинг» подсчитали уровень охвата широкополосного доступа в интернет в российских домохозяйствах.

Всего на конец первого полугодия 2022 года услугами широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России пользовались 34,9 млн домохозяйств, а проникновение услуги достигло 61%.

Наибольший рост среди топ-4 операторов продемонстрировала компания МТС, число пользователей которой выросло на 33 тысячи, до 4 млн 280 тысяч подписчиков.

Факторами, обеспечивающими прирост абонентской базы на рынке, остаются конвергентные продукты и расширение присутствия за счет охвата частного сектора в пригородах крупных городов.

Аналитики отмечают, что совокупная абонентская база остальных провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа во 2 квартале 2022 года либо осталась на уровне прошлого квартала, либо продемонстрировала незначительное снижение.

В топ-4 интернет-провайдеров РФ вошли также Ростелеком (12 млн 290 тыс. без изменений), Эр-Телеком (3 млн 859 тыс, снижение на 1 тыс подписчиков) и Вымпелком (снижение на 14 тысяч подписчиков).

«В целом база осталась практически без изменений по сравнению с предыдущим периодом, что связано как с насыщением рынка, так и с сезонными факторами», — отметили аналитики «ТМТ-Консалтинг».