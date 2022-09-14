Премьер-министр Стере: Норвегия не снизит цену на газ для ЕС, но обсуждает другие меры

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил в интервью NTB, что Норвегия не обсуждает с Евросоюзом введение предельной цены на природный газ в рамках совместной рабочей группы Норвегии и Евросоюза по энергетике, однако ведутся переговоры по альтернативным вариантам.

«Речь о потолке цен на голубое топливо не идет, норвежские власти и компании обсуждают другие меры», — сказал он.

Стере подчеркнул, что Норвегия не может принять политическое решение о снижении цены на газ.

По мнению премьера, нужно увеличить долю долгосрочных контрактов в торговле углеводородами с Евросоюзом в целях стабилизации энергетического рынка.

Лидер Норвегии отметил, что Осло увеличил на 8% объемы добычи углеводородов с начала года для стабилизации цен.

Ранее Стере заявлял, что установление потолка цен на природный газ не сможет решить проблему с его дефицитом в европейском регионе.

По его словам, введение ограничений никак не решит проблему с тем, что в Европе критически мало газа.