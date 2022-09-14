Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Источник: матч «Амкал» — «Звезда» в Кубке России не... 17:25
В Minecraft создали компьютер, на котором можно поиграть в Minecraft 17:23
Пашинян обвинил Азербайджан в оккупации территории Армении 17:23
WSJ: экономическая война Запада с Россией сильно бьет по промышленности Европы 17:23
Аниме-сериал по игре «Cyberpunk 2077» удостоился высоких оценок... 17:23
«Локомотив» в серии пенальти победил «Краснодар» в матче... 17:19
Российские военные медики потренировались в выявлении экзотических лихорадок... 17:19
В кабмине Украины заявили, что получали от России сигналы по поводу переговоров 17:19
Борис Корчевников раскритиковал концерт Шнурова за матерные песни 17:18
Эмили Ратаковски вышла на подиум в «голом» топе 17:18

Стоимость газа в Европе выросла на 8,5% до $2250 за тысячу кубометров

close
100%
Jean-Francois Badias/AP

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,5% в ходе торгов 14 сентября и сейчас составляют $2250 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE

Октябрьские фьючерсы (по индексу европейского хаба TTF) открыли торги на отметке около $2075 за тысячу кубометров. Позднее котировки начали стремительно расти и в 15:14 мск достигли отметки в $2250.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о десятикратном росте стоимости газа в Евросоюзе по сравнению с допандемийным уровнем.

Она также сообщала, что ЕК вместе со странами Евросоюза готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от отношений со странами-поставщиками.

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин также заявлял, что Москва может перенаправить поставки газа в другие страны в течение трех-пяти лет, если ЕС установит потолок цен на российское топливо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть