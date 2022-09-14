Стоимость газа в Европе выросла на 8,5% до $2250 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,5% в ходе торгов 14 сентября и сейчас составляют $2250 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE

Октябрьские фьючерсы (по индексу европейского хаба TTF) открыли торги на отметке около $2075 за тысячу кубометров. Позднее котировки начали стремительно расти и в 15:14 мск достигли отметки в $2250.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о десятикратном росте стоимости газа в Евросоюзе по сравнению с допандемийным уровнем.

Она также сообщала, что ЕК вместе со странами Евросоюза готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от отношений со странами-поставщиками.

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин также заявлял, что Москва может перенаправить поставки газа в другие страны в течение трех-пяти лет, если ЕС установит потолок цен на российское топливо.