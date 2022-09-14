МИД Франции: Париж готов обсуждать с партнерами гарантии безопасности для Киева

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж готов обсуждать с партнерами некоторые гарантии безопасности для Киева. В ведомстве отметили, что Франция считает полезными некоторые предложения Украины в сфере гарантий безопасности. Об этом на ежедневном брифинге заявили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Франции, передает ТАСС.

«Приверженность Франции Украине, которая выражается в том числе в поставках вооружений и подготовке кадров в оборонной сфере, имеет долгосрочную перспективу», — подчеркнули в МИД.

В министерстве указали, что «некоторые предложения», которые содержатся в проекте Киева, «являются полезными для дальнейшего размышления».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект гарантий безопасности Украине является угрозой России. Песков уточнил, что планы дать Украине какие-либо гарантии безопасности со стороны Североатлантического альянса делает цели российской специальной военной операции на Украине еще более актуальными.