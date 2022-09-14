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Министр финансов Японии не исключил введение валютных интервенций ради стабилизации йены

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Global Look Press

Правительство Японии не исключает возможные валютные интервенции ради того, чтобы стабилизировать курс йены, который рекордно ослаб. Об этом заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки, передает агентство Kyodo.

«Необходимо реагировать, не исключая никаких мер, в том числе и валютные интервенции», — отметил Судзуки.

Курс йены продолжает слабеть уже три месяца подряд. В ходе торгов в среду с утра курс опускался до 144,9 йены за доллар, что является самым низким уровнем за 24 года. При этом генсек кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что такие колебания валют отрицательно влияют на экономику, отметили в публикации.

Эксперты посчитали, что курс йены может ослабевать до 150 за доллар. При этом японский регулятор занимается достаточно мягкой денежной политикой. Все это приводит к росту цен, так как импортные товары растут в цене. Однако японский Центробанк уже многократно заявлял, что менять свою политику не собирается.

7 сентября РИА «Новости» со ссылкой на данные Токийской биржи сообщили, что стоимость японской иены за минувшие сутки опустилась до минимума августа 1998 года. Отмечается, что курс йены падает на фоне роста разрыва в учетных ставках Банка Японии и западных регуляторов.

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