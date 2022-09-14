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Глава ЕК предложила французскому депутату отправить счета за электричество в Москву

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Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне критики из-за роста цен на электроэнергию и газ в странах ЕС предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе дебатов в Страсбурге Обри показала фон дер Ляйен значительно возросшие счета за газ и электричество, присланные ей избирателями. Депутат отметила, что «нынешний кризис все переживают в Европе по-разному». По ее словам, некоторым французам приходится делать выбор между оплатой счетов и покупкой продуктов, в то время как энергетические компании получают сверхдоходы при попустительстве Еврокомиссии.

«Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать «невыносимым». Это правда, но знаете что — отправьте эти счета в Москву!» — ответила депутату фон дер Ляйен, добавляя, что «причина подорожания кроется там».

При этом глава Еврокомиссии заявила о десятикратном росте цен на газ в Евросоюзе по сравнению с допандемийным уровнем, подчеркивая, что «европейцы отважно отвечают на эту ситуацию».

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