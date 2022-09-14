Аналитики «Чек Индекс» зафиксировали падение продаж одежды и обуви на 14% за год

Россияне стали меньше покупать одежду и обувь. Объемы их продаж в штуках в августе 2022 года снизились на 14% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го, свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Исследование есть у «Газеты.Ru».

«В августе 2022 объем продаж в натуральном выражении (штуках) уменьшился на 14%. В Москве падение составило 9%», — подсчитали аналитики ресурса.

Представители «Чек Индекса» не уточнили, с чем именно связано падение продаж.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале. По итогам всего первого полугодия они снизились также на 0,8%. Росстат пока не представил итоги по реальным заработным платам за второй квартал и первое полугодие. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.

В августе больше всего россияне предпочитали покупать относительно бюджетные варианты для обновления осеннего гардероба, утверждают эксперты платежного сервиса ЮKassa. На такие покупки пришлось почти 40% от продаж в августе, указали они.

«Чаще всего мужчины и женщины оплачивали одежду и обувь стоимостью от 3 тыс. до 8 тыс. рублей. Это 39% от всех платежей в этом товарном сегменте. В прошлом году этот показатель был 33%. На покупки стоимостью от 10 тыс. до 20 тыс. рублей пришлось 23%. Доля оплаченных заказов от 8 тыс. до 10 тыс. рублей составила 10%», — отметили эксперты.