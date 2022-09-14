Bloomberg: миллиардеры США потеряли $93 млрд за день на фоне обвала фондового рынка

Состояние богатейших американцев уменьшилось на $93 млрд за 13 сентября после обвала фондового рынка США на фоне выхода данных об инфляции, оказавшихся хуже ожидаемых. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что ситуация стала девятым по величине дневным убытком в истории.

По данным индекса Bloomberg Billionaires, самые крупные потери понес Джефф Безос, состояние которого в ходе торговой сессии сократилось на $9,8 млрд, до $150 млрд. На втором месте оказался Илон Маск, потерявший $8,4 млрд — на данный момент его состояние оценивается в $256 млрд.

Состояния основателя Meta (признана экстремистской организацией) Марка Цукерберга и сооснователя Google Ларри Пейджа сократились на $5 млрд, до $57,2 млрд и $96 млрд соответственно.

Председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет потерял $3,36 млрд — теперь его состояние оценивается в $97 млрд. Создатель Microsoft Билл Гейтс потерял $2,8 млрд — его состояние насчитывает $115 млрд.

Bloomberg отмечает, что в августе 2022 года те же миллиардеры потеряли $78 млрд за один день после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

В начале сентября британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм спрогнозировал «крах» фондового рынка США из-за резкого роста цен, наблюдавшегося на нем летом 2022 года.