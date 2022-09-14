Helsingin sanomat: Финляндия сократила потребление энергии в 2 раза и побила рекорд ЕС

Финляндия вдвое сократила потребление природного газа за первые восемь месяцев 2022 года, поставив рекорд во всем Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет газета Helsingin sanomat.

«В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года — 17,8 тераватт-часов. Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом», — отметили в публикации.

По данным издания, еще ни одна европейская страна не смогла добиться подробных результатов. При этом на весь ЕС потребление уменьшилось лишь на 6% за полгода, а в некоторых странах даже был зафиксирован небольшой рост потребления. При этом основная цель ЕС заключается в сокращении потребления газа на 15%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в Финляндии потребление снизилось так сильно из-за того, что в стране немного домов с индивидуальным газовым отоплением. При этом сейчас гибкость по потреблению финской промышленности задействована по максимуму. Если же потребуется снижать потребление дальше, то это грозит остановкой предприятий.

13 сентября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что правительство подготовило документ, согласно которому главам предприятий будет рекомендовано сократить потребление энергии.