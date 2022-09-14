Глава «Росгеологии» заявил, что геологоразведка в России «не схлопнулась» благодаря санкциям

Рынок геологоразведки в России не схлопнулся из-за антироссийских санкций со стороны западных стран и попыток отказа от ресурсов из России. Об этом РИА «Новости» заявил глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

«Вы знаете, геологоразведку санкции сильно пока не изменили. Мы делаем ежемесячную оценку рынка, смотрим, как меняется ситуация с контрактами. Могу сказать, что они изменились всего процентов на 10», — отметил Горьков.

По его словам, если что и меняется, то только сроки выполнения работ. Всего же было отменено три контракта, причем два из них были зарубежные. Поэтому схлопывания рынка не произошло. Однако что будет в 2023 году спрогнозировать пока что сложно.

Он добавил, что впервые за 10 лет государство выделило больше средств геологоразведке. Причем по некоторым видам ресурсов необходимо увеличить объемы работ. Что же касается нефти и газа, то особых сокращений проектов в этой сфере не было.

6 сентября НК «Роснефть» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (АНО «ИИЦ») в рамках VII Восточного экономического форума заключили договор на оказание инжиниринговых услуг, который предусматривает сотрудничество в сфере импортозамещения, а также внедрение передовых инновационных технологий в области геологоразведки, добычи и обустройства месторождений проекта «Восток Ойл».