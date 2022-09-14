Bloomberg: компании из РФ не могут заплатить $28,9 млрд по облигациям из-за британского ведомства

Российские компании не могут выплатить держателям облигаций $28,9 млрд из-за запрета управления по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иностранные держатели российских корпоративных облигаций на $28,9 млрд не могут получить причитающиеся им выплаты, так как британское ведомство не выдает компаниям из РФ необходимые лицензии, отметили в публикации.

По данным агентства, наиболее вероятной причиной может быть загруженность самого управления, которое выдает лицензии. При этом сами держатели облигаций не понимают, как и когда они получат свои выплаты и случится ли это вообще. В самом же управлении отказались от комментариев.

Представитель инвесторов указал на то, что никто не говорит, что происходит. При этом никакой информации от управления не было, и никто с инвесторами по поводу проблем с выплатами не связывался.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании смогут открывать рублевые счета типа «Д» для исполнения обязательств перед нерезидентами — владельцами евробондов.