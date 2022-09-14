La Vanguardia: запасов газа в хранилищах Европы хватит до начала февраля 2023 года

Газовые хранилища Европы могут опустеть в начале февраля следующего года. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

«160 газовых хранилищ, распределенных по 18 странам и в настоящее время заполненных почти на 83%, достаточно для покрытия только 21% годового потребления в странах-членах [ЕС]», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что задача европейских политиков заключается в том, чтобы продержаться зиму с текущими запасами газа.

«Если и союз, и соседние страны, с которыми он имеет общую сеть поставок, такие как Великобритания, Швейцария и Балканы, не смогут сократить спрос на газ как минимум на 10%, в начале февраля 2023 года хранилища в Европе могут опустеть», — сообщили авторы материала со ссылкой на аналитические данные.

По прогнозам экспертов, самый оптимистичный сценарий сработает при сокращении потребления газа на 15%, однако уверенности в том, что этого удастся добиться у специалистов нет.

Накануне турецкое издание En Son Haber сообщило, что имеющиеся запасы газа в европейских хранилищах могут закончиться к январю в случае наступления холодной зимы.

Ранее коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер допустил, что Европа столкнется с большими трудностями при подготовке к предстоящему отопительному сезону из-за проблем с поставками газа из России.