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En Son Haber: газохранилища Европы опустеют к январю в случае холодной зимы

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Gustau Nacarino/Reuters

Имеющиеся запасы газа в европейских хранилищах могут закончиться к январю в случае наступления холодной зимы. Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber.

«Уровень заполнения европейских хранилищ природного газа достиг 80%. Несмотря на озвученные планы о 15-процентной экономии, запасы газа могут закончиться к концу января в случае холодной зимы», — отметил генеральный директор компании «GazDay Enerji Danışmanlık» Мехмет Доган.

По его словам, в Турции отбор газа из хранилищ начинается в ноябре. А вот в Европе другие климатические условия и сезон отопления начинается в октябре, при этом закачка газа заканчивается уже в конце сентября. При этом уровень наполненности газовых хранилищ в Европе не дошел до должных показателей. Это произошло из-за того, что Россия сократила поставки газа.

Он добавил, что цены на газ в Европе могут быть предоставлены сами себе. При этом велика вероятность того, что некоторые заводы будут отключаться ради экономии. Однако ряд предприятий, которые производят продукты питания, могут быть освобождены от этого.

8 сентября коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер посчитал, что Европа столкнется с большими трудностями при подготовке к предстоящему отопительному сезону из-за проблем с поставками газа из России.

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