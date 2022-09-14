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Эксперт ЦБ Мехтиев перечислил риски при оформлении карты зарубежного банка

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Depositphotos

Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал в интервью радио Sputnik о рисках при оформлении карты в зарубежном банке.

«За рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии. Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту», — отметил эксперт.

Кроме того, есть риск мошенничества при удаленном получении карты. Лучше, по мнению Мехтиева, приехать и самостоятельно ее забрать.

Также при оформлении зарубежного счета необходимо своевременно уведомить российскую налоговую службу, в противном случае – нарушите законодательство и будете оштрафованы, подчеркнул эксперт.

«В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету», – предупредил Мехтиев.

Он добавил, что и о закрытии счета также нужно будет сообщать налоговому ведомству.

Ранее туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления там банковских карт платежных систем Visa и MasterCard.

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