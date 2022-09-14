«Известия»: россияне подали более 2 тысяч заявлений в суд из-за запрета на снятие валюты

Граждане России начали судиться с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов. Это произошло после введения запрета на снятие валюты. Часть граждан суды выиграли, получив не только свою сумму вклада, но и компенсацию, пишут «Известия».

В Центральный Банк России (ЦБ РФ) поступают жалобы россиян, связанные с проблемами при получении валюты со счетов и вкладов. Больше всего таких жалоб было в марте — более двух тысяч.

Так, один из пользователей форума «Банки.ру» в марте обратился в суд с требованием выплатить ему денежные средства с валютного вклада, с учетом положенных 10 тысяч долларов. Также истец потребовал неустойку в рублях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств финорганизацией и компенсацию за моральный вред.

Уже к апрелю число жалоб уменьшилось в семь раз.

Ранее мнением о цифровой валюте в РФ с Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ) поделился доцент кафедры международного частного и гражданского права, руководитель диссертационных советов МГИМО МИД России Максим Иноземцев. Согласование проектов законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга позволит достичь правовой определенности и предоставит возможность государству и бизнес-структурам использовать удобный цифровой инструментарий в международных расчетах, считает он.