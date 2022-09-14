Американский политолог Ульман: экономические перспективы США безрадостные

Политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill указал, что экономические перспективы большинства американцев безрадостные.

«Инфляция приближается к двузначным цифрам. Цены на бензин хоть и медленно снижаются, но остаются очень высокими», — написал он.

Ульман приводит данные газеты The New York Times, согласно которым, почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.

«По оценкам, 41 процент — 135 миллионов человек — считаются либо бедными, либо малообеспеченными. 18 процентов домохозяйств зарабатывают менее 25 000 долларов в год», — отметил политолог.

Американцы, как пишет Ульман, интуитивно понимают, куда движется страна. По некоторым опросам, около 90% не согласны с выбранным курсом. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего. Не изменят ситуацию и предстоящие выборы, добавил эксперт.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин указал на цивилизационный откат Запада.