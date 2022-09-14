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В США рекомендовали потребителям быть готовыми к шоку от счетов за отопление зимой

Глава Chevron Вирт: цены на газ в США этой зимой могут значительно вырасти

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George Frey/Reuters

Генеральный директор одной из крупнейших в мире энергетической корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что цены на газ в США могут значительно вырасти. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Как рассказал Вирт в интервью, цены на природный газ в США могут быть «значительно выше» этой зимой.

По его словам, потребители в США должны быть готовы к шоку, когда зимой получат счета за отопление дома.

При этом он отмечает, что такого роста цен на энергоносители, как в Европе, в США не предвидится.

«Цены уже очень высоки по сравнению с историей и по сравнению с остальным миром. Мы уже видим, как это влияние ощущается в европейской экономике, и я действительно думаю, что Европа, вероятно, войдет в рецессию», — передает его слова телеканал.

По мнению гендиректора Chevron, цены на энергоносители снизятся, если США будут больше поставлять газ и его и другие компании будут производить больше нефти.

Он также рассказал, что в последнее время у него было несколько дискуссий с администрацией президента США Джо Байдена и Вирт выражает обеспокоенность из-за высказываний Белого дома и других представителей Вашингтона по поводу инфляции.

Политики не всегда «хорошо осведомлены о том, как на самом деле работают энергетические рынки», считает он.

Ранее Business Insider писал, что Европа может погрузиться в тяжелую рецессию, так как энергокризис провоцирует рост инфляции и отрицательно влияет на ВВП.

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