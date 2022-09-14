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На «Яндекс Маркете» появились аналоги бокалов и тарелок из IKEA

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Ikea

Маркетплейс «Яндекс Маркет» сообщил, что начал продавать продукцию Борского стекольного завода, который был поставщиком шведского ретейлера IKEA. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«На странице «Товары IKEA и аналоги» доступны аналоги бокалов из IKEA HEDERLIG, стаканов POKAL и тарелок ÖPPEN», — сообщили в «Яндекс Маркете».

При этом стоимость аналогов в несколько раз выше. На сайте IKEA бокал для красного вина HEDERLIG стоит 129 рублей, на «Яндекс.Маркете» — 299 рублей. Стоимость стакана POKAL у шведского ретейлера составляла 59 рублей, на российском маркетплейсе — 112 рублей.

До конца сентября «Яндекс Маркет» планирует запустить продажу других товаров для дома, которые раньше продавались в магазинах IKEA. Ассортимент пополнится, в частности, полотенцами и сковородами, уточнили в пресс-службе.

Раздел «Товары IKEA и аналоги» появился на «Яндекс Маркете» в начале августа. Изначально можно было купить мебель, текстиль и другие товары для дома от 11 поставщиков IKEA. Позже ассортимент пополнился постельным бельем, которое распродали на маркетплейсе за несколько дней с момента старта продаж.

После решения об уходе с российского рынка IKEA завершила финальную онлайн-распродажу товаров в России 15 августа. В сообщении шведской сети, опубликованном на официальном русскоязычном сайте компании, говорилось, что магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать лишь на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров.

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