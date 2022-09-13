Госдума одобрила введение акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные средства доставки никотина (вейпы) и на жидкость для подобных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза», — говорится в пояснительной записке.

Комбинированная ставка включит в себя установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости. Документ был инициирован главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Алексеем Синицыным.

Законопроектом предлагается установить ставку акциза с 1 января по 31 декабря 2022 года в размере 62 рублей за вейп и 17 рублей за 1 мл жидкости. В следующем году уровень ставки повысится до 64 и 18 рублей соответственно, а в 2024 году планка будет установлена на отметке 67 и 19 рублей.

13 сентября врачи клиники «Инвитро-Приволжье» Арсений Русанов и Наталья Просянникова заявили, что вейпы представляют большую опасность для здоровья россиян. Так, при вдыхании горячего или холодного пара вейпа в организм попадает небольшое количество тяжелых металлов, они могут нарушить работу щитовидной железы и негативно влияют на дыхательную систему.