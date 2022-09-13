РФ готова поставлять газ в ЕС, если Европа будет в этом заинтересована

Пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС, если Европа будет в этом заинтересована. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.

«Спросите себя сами, спросите у европейских лидеров, хотят ли они российский газ? Мы готовы его поставлять», — сказал он.

Он отметил, что сложности с поставками газа из России в Европу в первую очередь вызваны санкциями, наложенными на газопроводы.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени.

По его словам, Еврокомиссия изучает различные способы ограничения поставок, но не собирается заставлять это делать страны, которые зависят от импорта российского газа. Он подчеркнул, что новые ограничения могут стать частью будущего пакета санкций против России.

До этого сообщалось, что Европейский союз отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний.