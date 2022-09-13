Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Чехия созвала очередную экстренную встречу министров энергетики ЕС на 30 сентября 16:55
На Ставрополье водитель со стажем один месяц спровоцировал тройное ДТП... 16:53
Слуцкий: рекомендации Киева по гарантиям безопасности направлены на эскалацию 16:51
В Екатеринбурге пройдет фестиваль еврейской культуры 16:51
Глава Минфина Хабек: Германия может столкнуться с рецессией в 2023 году 16:51
Госдума одобрила введение акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них 16:48
Зафиксирован новый рост курса биткоина 16:46
В Великобританию в этом году через Ла-Манш прибыло больше мигрантов, чем... 16:45
Президент Казахстана Токаев встретил прибывшего с визитом папу Римского 16:43
Совершивший малый хадж за упокой Елизаветы II йеменец был задержан полицией 16:40

Запуск атомного реактора в Швеции отложен на два месяца из-за повреждения корпуса

close
100%
Keith Ridler/AP

Четвертый реактор шведской атомной электростанции (АЭС) Ringhals не будет запущен в конце ноября, производство электроэнергии будет возобновлено не раньше 31 января 2023 года. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

«Поврежден корпус высокого давления, это важный элемент АЭС. Установленный график показывает, что для принятия необходимых мер потребуется время до 31 января», — заявила представитель пресс-службы АЭС Анна Коллин.

По ее словам, замедление сроков ввода в эксплуатацию четвертого реактора окажет негативное влияние на жителей южных регионов Швеции, которые особенно зависимы от поставок электроэнергии с АЭС Ringhals.

«Это, конечно, прискорбно, потому что мы все знаем, что ядерная энергия необходима на юге Швеции. Замедление сроков ввода реактора — абсолютно не то, чего мы хотели», — заключила Коллин.

По мнению аналитиков, продление остановки реактора скажется на ценах на электроэнергию в Швеции. Доцент стокгольмского университета Седерторна Матс Нильссон указал и на другой негативный фактор поломки четвертого атомного реактора.

«Атомная электростанция, конечно, важна как с точки зрения собственной продукции, так и с точки зрения передачи данных между севером и югом. Так что это довольно серьезный вопрос», — предостерег Нильссон.

10 сентября генеральный директор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе предупредила о высоких ценах и риске отключения электричества этой зимой в связи с увеличением стоимости поставок энергоносителей. Она также допустила веерные отключения электричества в стране в случае усиления энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть