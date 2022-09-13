Запуск атомного реактора в Швеции отложен на два месяца из-за повреждения корпуса

Четвертый реактор шведской атомной электростанции (АЭС) Ringhals не будет запущен в конце ноября, производство электроэнергии будет возобновлено не раньше 31 января 2023 года. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

«Поврежден корпус высокого давления, это важный элемент АЭС. Установленный график показывает, что для принятия необходимых мер потребуется время до 31 января», — заявила представитель пресс-службы АЭС Анна Коллин.

По ее словам, замедление сроков ввода в эксплуатацию четвертого реактора окажет негативное влияние на жителей южных регионов Швеции, которые особенно зависимы от поставок электроэнергии с АЭС Ringhals.

«Это, конечно, прискорбно, потому что мы все знаем, что ядерная энергия необходима на юге Швеции. Замедление сроков ввода реактора — абсолютно не то, чего мы хотели», — заключила Коллин.

По мнению аналитиков, продление остановки реактора скажется на ценах на электроэнергию в Швеции. Доцент стокгольмского университета Седерторна Матс Нильссон указал и на другой негативный фактор поломки четвертого атомного реактора.

«Атомная электростанция, конечно, важна как с точки зрения собственной продукции, так и с точки зрения передачи данных между севером и югом. Так что это довольно серьезный вопрос», — предостерег Нильссон.

10 сентября генеральный директор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе предупредила о высоких ценах и риске отключения электричества этой зимой в связи с увеличением стоимости поставок энергоносителей. Она также допустила веерные отключения электричества в стране в случае усиления энергетического кризиса.