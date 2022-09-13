В Госдуме призвали наказывать учреждения, которые не пускают к себе военных

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты. Такое заявление Володин сделал на пленарном заседании Госдумы, передает РИА «Новости».

«Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг — защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать», — отметил он.

Володин подчеркнул, что нужно сделать все возможное для поддержки военнослужащих и их семей.

«Правильно держать этот вопрос на контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Как случай, когда в один из ресторанов города Москвы не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно,» — считает спикер Госдумы.

Ранее Володин предложил отправить владельца и охранников московского ресторана «Магадан» в Донбасс за то, что офицеру Вооруженных сил России отказали во входе, чтобы «не пугать посетителей». По его словам, солдаты и офицеры защищают Россию, поэтому отношение к ним должно быть соответствующим — благодарным и уважительным.