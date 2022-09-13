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Аналитик Карпунин назвал падение курса доллара ниже 60 рублей закономерным

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Снижение курса доллара ниже 60 рублей связано с глобальным падением индекса американской валюты (DXY) и ростом цен на сырьевые продукты, в том числе на нефть, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как он объяснил «Газете.Ru», укрепление рубля можно назвать закономерным.

«Возврат доллара к 60 рублям — во многом общая тенденция. Она связана с глобальным падением индекса доллара ко многим другим валютам. Так, DXY снижается с 7 сентября. При этом индекс цен на сырьевые товары — Bloomberg Commodity Index — за три сессии прибавил 4%. В том числе уверенную динамику показывали и нефтяные котировки, вернувшиеся выше $90 за баррель марки Brent. В этой ситуации умеренное укрепление рубля вместе с валютами других развивающихся стран выглядит вполне закономерным», — объяснил Карпунин.

По прогнозам Карпунина, до конца года доллар может наверстать утерянные позиции к рублю.

«В базовом сценарии мы ожидаем постепенного снижения рубля. Доллар может вернуться к 65 рублям», — отметил Карпунин.

По его словам, укреплению американской валюты могут способствовать сразу несколько факторов. Это эмбарго на нефть со стороны Евросоюза в декабре. В случае запрета на поставки российского топлива могут временно снизиться потоки валютной выручки, уточнил Карпунин. Во-вторых, снижение выручки от экспорта газа в ЕС.

«Плюс продолжается постепенное восстановление импорта», — резюмировал Карпунин.

Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа. Тогда эксперты объясняли падение американской валюты двумя причинами. Во-первых, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Во-вторых, приближается конец налогового периода, и компании продают валюту.

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