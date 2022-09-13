Госкомпании увеличили закупки дорожающих от санкций товаров и услуг на 70% в первом полугодии

Госкомпании нарастили закупки товаров и услуг, которые стали дорожать из-за санкций, на 70% в период с января по июнь 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные группы электронных торговых площадок OTC.ru.

По полученным данным, первое место по числу заявок заняли лекарственные препараты и медицинские изделия (112,1 тыс.). Второе место у медицинского оборудования и инструментов (91,9 тыс.). Замыкает тройку лидеров по заявкам части и принадлежности автотранспортных средств.

«Значительное увеличение количества извещений категории «ремонт металлоизделий, машин и оборудования» объясняется желанием компаний отремонтировать технику по старым ценам», — отметил директор по спецпроектам OTC.ru Сергей Сердюков.

Аналитики посчитали, что желание купить товары или услуги по старым ценам может быть одной из причин, почему закупки от госкомпаний выросли. Однако отследить колебания рынка закупок из-за санкций все-таки достаточно сложно. Например, в отрасль «продовольственные товары» входит и продукция ушедших с российского рынка зарубежных компаний, выделить которую отдельно невозможно.

В начале сентября РБК со ссылкой на заявление Минпромторга писал, что приоритет российских товаров над иностранными для закупок государственных компаний должен быть закреплен на законодательном уровне. Ограничения должны быть внесены в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц».