В hh.ru сообщили, что 64% россиян готовы получать зарплату через Систему быстрых платежей

23% россиян точно готовы получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. 41% скорее готов это делать, чем нет, следует из опроса рекрутинговой компании hh.ru. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru». Опрос проводился с 25 по 31 августа 2022 года среди 1500 респондентов по всей России в возрасте 18-54 лет.

«Большинство опрошенных — 64%— выразили готовность получать зарплату через СБП. Это говорит о высокой степени доверия к сервису, широком распространении положительного опыта его использования. Вместе с этим мы наблюдаем, что готовность более четко выражена среди молодежи, чем у возрастных работников (75% согласных среди молодежи против 52% среди старшего возраста). Это показатель сохранения цифрового неравенства, над устранением которого ЦБ и банкам нужно еще работать», — отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Готовность получать зарплату по номеру телефона опрошенные объяснили несколькими причинами. Среди них — свобода выбора банка, скорость зачисления платежа и удобство.

Мужчин, готовых получать зарплату через СБП, больше, чем женщин — 68% против 60% соответственно.

По данным компании, 19% граждан занимают противоположную позицию: 10% скорее не готовы получать зарплату по номеру телефона. А 9% — точно не готовы.

Респонденты, которые не готовы получать зарплату по СБП, уточнили, что в системе не исключены ошибки, по операциям установлен лимит, нужна привязка к номеру телефона. Ряд опрошенных отметили, что предпочитают расплачиваться наличными.

Как ранее сообщали «Известия», несколько российских банков приступили к тестированию сервиса зачисления зарплат через СБП. Предполагается, что он позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина. А банк, куда поступят средства, человек сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя. Сервис позволит решить проблему «зарплатного рабства», с которой по-прежнему сталкивается часть россиян, указала газета.