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В Удмуртии льготное кредитование стало доступно для всех отраслей

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МСП Банк

Министерство экономики Удмуртской Республики и МСП Банк договорились о расширении условий финансирования бизнеса по сниженным ставкам в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства региона.

Соглашение подписали министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин и заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.

Теперь предприниматели из любой отрасли, кроме производства табачных изделий, нефтепродуктов и некоторых других могут воспользоваться финансовой поддержкой по льготным ставкам. Ставка для инвестиционных целей составляет 4,5% годовых, а для пополнения оборотных средств – 7%. Малый и микробизнес может воспользоваться займом на развитие предпринимательской деятельности по ставке 8%, а средний по ставке 7%.

«Развитие региональных предприятий – глобальный процесс, в который каждый участник вносит свой вклад. В рамках взаимодействия по программе в регионе перед нами сегодня стоят масштабные планы: необходимо обеспечить поддержкой более 100 предпринимателей», — сказал Кирилл Семенов.

Ранее льготная ставка была доступна субъектам МСП из 13 отраслей, а также осуществляющим экспортную деятельность.

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