Минпромторг подготовил концепцию развития отечественной микроэлектроники до 2030 года

Минпромторг подготовил обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект «Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу».

В документе указали, что у отрасли микроэлектроники в России достаточно проблем. Речь идет об отставании технологий на 10-15 лет от мирового уровня, зависимости от иностранных технологий и фабрик, остром дефиците квалифицированных кадров и ряде других. При этом источник издания отметил, что новый документ должен лечь в основу дальнейшего развития отрасли.

По задумке Минпромторга, участники рынка должны координироваться в области исследования технологий, увеличить мощности за счет освоения производства микроэлектроники, практически с нуля создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от зарубежных норм проектирования. При этом взамен участники рынка получат субсидии, льготные кредиты и упрощенную возможность получения грантов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что правительство хочет выстроить вертикальное управление отраслью. При этом предложенный документ больше похож на набор общих целей и задач без какой-либо конкретики. Кроме того, участники рынка посчитали, что сейчас отрасли нужно не «стратегическое предсказание», а финансирование и помощь в расширении производства.

В конце июня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Москва рассчитывает на помощь Пекина в области производства микроэлектроники. Как рассказал Борисов, закрытие для России фабрик по производству микроэлектроники Samsung и TSMC является проблемой, из которой будут искать выходы всеми силами.