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Минпромторг подготовил концепцию развития отечественной микроэлектроники до 2030 года

«Ъ»: Минпромторг разработал концепцию развития российской микроэлектроники до 2030 года

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Global Look Press

Минпромторг подготовил обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект «Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу».

В документе указали, что у отрасли микроэлектроники в России достаточно проблем. Речь идет об отставании технологий на 10-15 лет от мирового уровня, зависимости от иностранных технологий и фабрик, остром дефиците квалифицированных кадров и ряде других. При этом источник издания отметил, что новый документ должен лечь в основу дальнейшего развития отрасли.

По задумке Минпромторга, участники рынка должны координироваться в области исследования технологий, увеличить мощности за счет освоения производства микроэлектроники, практически с нуля создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от зарубежных норм проектирования. При этом взамен участники рынка получат субсидии, льготные кредиты и упрощенную возможность получения грантов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что правительство хочет выстроить вертикальное управление отраслью. При этом предложенный документ больше похож на набор общих целей и задач без какой-либо конкретики. Кроме того, участники рынка посчитали, что сейчас отрасли нужно не «стратегическое предсказание», а финансирование и помощь в расширении производства.

В конце июня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Москва рассчитывает на помощь Пекина в области производства микроэлектроники. Как рассказал Борисов, закрытие для России фабрик по производству микроэлектроники Samsung и TSMC является проблемой, из которой будут искать выходы всеми силами.

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