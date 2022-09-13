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Сбер заявил о дедолларизации валютных остатков на счетах бизнеса в первом полугодии

Клиенты Сбера снизили размер валютных депозитов в 17 раз

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Depositphotos

В первом полугодии 2022 года произошла дедолларизация накоплений крупного бизнеса, где валютные накопления на балансе Сбера снизились в 17 раз. Об этом РБК заявил зампред правления банка Анатолий Попов.

«По итогам первой половины 2022 года «Сбер» зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%», — отметил Попов.

По его словам, сейчас Сберу нецелесообразно иметь в пассивах средства недружественных стран. При этом такая же ситуация складывается и в других банках, которые также попали под санкции. Также сейчас происходит работа с переориентацией активов и пассивов в валюты, с которыми комфортнее работать, например, юани, рупии и другие валюты. При этом в данном вопросе также учитывается переориентация цепочек международных поставок.

В Банке России указали, что в теории есть риск, что отдельные страны могут поддержать антироссийские санкции. Однако использовать при расчетах валюты стран, которые решили не поддерживать наложенные на Россию ограничения, куда безопаснее. Основной проблемой хранения таких активов может стать их низкая ликвидность, а также невозможность использования на товарном и финансовом рынке.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Глава государства задался вопросом, как создавать «подушку безопасности» в новых условиях и что это такое в современных реалиях, когда «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации».

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