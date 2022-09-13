Россия может продлить режим беспошлинного ввоза товаров до €1 тыс. до июля 2023 года

Россия предложит продлить режим беспошлинного ввоза для товаров, чья стоимость не превышает €1 тыс. в рамках ЕАЭС. Об этом «Ведомостям» заявил представитель вице-премьера Алексея Оверчука.

Беспошлинный ввоз товаров, чья стоимость не превышает €1 тыс., может быть продлен до июля следующего года. Такая инициатива будет предложена вице-премьером Алексеем Оверчуком на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). При этом данный вопрос не включен в повестку заседания. Если же вопрос не будет подниматься государством-членом комиссии, то показатель вернется к прежнему порогу в €200, который действовал с января 2020 года по апрель 2022 года.

По словам участников рынка, на снижении порога беспошлинного ввоза настаивает Минфин. Только в этом случае не получится увеличить размер налогов, которые взымаются с трансграничной торговли. Если же порог снова опустится до €200, то эта часть торговли «просто уйдет».

Представители маркетплейсов указали, что необходимо продлить действия пошлины в €1 тыс. Речь идет о том, что сейчас все еще происходит поиск альтернатив ушедшим с российского рынка компаниям. Также постепенно налаживаются новые цепочки поставок. Кроме того, увеличенный порог пошлины помог не допустить дефицита зарубежных товаров и резкого роста цен.

В середине апреля замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил «Газете.Ru» в ЕАЭС утвердили повышение лимита беспошлинного ввоза товаров до €1000.