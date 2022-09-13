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Правительство может продлить правила очередности железнодорожных перевозок до июля 2023 года

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Depositphotos

Правительство рассматривает возможность продления действия временных правил, согласно которым определяется очередность перевозок грузов по железной дороге, до июля 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Отмена правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, введенная после начала спецоперации на Украине, может быть продлена до 1 июля 2023 года. При этом ПНД, которые определяют, в том числе, порядок пропуска грузов по Восточному полигону, перестали действовать в марте, отметили источники издания. При этом в РЖД указали, что приостановка ПНД показала свою эффективность в условиях санкционного давления и высокого спроса на перевозки в восточном направлении.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ПНД принимались правительством, а временные правила являются лишь документом РЖД. При этом неважно, с помощью какого документа определяется порядок доступа к Восточному полигону. Главное то, что все должно приниматься на уровне правительства, так как оно видит все параметры баланса, меры поддержки, налоговые изъятия и прочие параметры, которые входят в железнодорожные тарифы.

Он добавил, что провозная способность может ухудшаться, так как действуют вторичные санкции. Кроме того, на ситуацию повлияет дефицит вагонов и приближение зимы. Поэтому сейчас надо полностью заняться экспортом, а неопределенность и непрозрачность в порядке доступа не помогают решить текущие задачи.

7 марта правительство РФ приостановило действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре и части российских морских портов. При этом сами правила были выработаны в 2003 году. Они закрепляют очередность предоставления перевозчикам доступа к железнодорожной инфраструктуре для разных видов грузов.

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