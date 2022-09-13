Спрос на криптокошельки у россиян упал в два раза в августе по сравнению с маем

Интерес россиян к аппаратным криптокошелькам в августе снизился в два раза по сравнению с показателями мая 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

По подсчетам сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, на Ozon и Wildberries в мае объем продаж аппаратных криптокошельков достиг 16,5 млн рублей, что стало своего рода рекордным значением. Однако уже в августе продажи не превышали 8 млн рублей. Такая ситуация произошла из-за того, что весной на фоне ограничений Центробанка по переводу валюты люди стали массово скупать криптокошельки, а сейчас спрос просто стабилизировался.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что криптокошельки стоит покупать для больших объемов средств. Например, даже ради $15 тыс. не стоит «заморачиваться» подобного рода приобретением. Кроме того, спрос на криптокошельки стабилизировался после того, как ЦБ планомерно ослаблял ограничения на трансграничные валютные переводы.

Аналитики посчитали, что на падение спроса повлияли случаи с продажей поломанных устройств из-за которых пользователи потеряли большую часть своих средств. Однако интерес на криптокошельки может снова вырасти, как только улучшиться конъюнктура рынка криптовалют, что породит волну новых инвесторов.

В начале февраля ТАСС, ссылаясь на результаты аналитики сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте» сообщили, что спрос на оборудование для майнинга криптовалют в России в январе 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению со значениями декабря 2021 года.