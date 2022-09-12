Банки Узбекистана решили ужесточить условия для «карточных туристов»

С понедельника, 12 сентября, узбекистанский банк «Капитал» начал открывать счета только тем нерезидентам, которые будут находиться на территории республики свыше 15 дней. Однако кредитная организация сделает исключения для студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране. Об этом сообщается на сайте «Капитала».

Узбекский банк «Ипак Йули» также решил изменить условия работы с иностранцами. Так, с понедельника он стал выдавать карты иностранным клиентам только в головном офисе в Ташкенте. Внимание на изменения обратило издание Frank Media, пишет издание Frank Media.

Ранее «Газета.Ru» писала, что россияне начали ездить в Белоруссию за картами международных платежных систем Visa и MasterCard белорусских банков.

До этого сообщалось, что туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления там банковских карт платежных систем Visa и Mastercard.

По мнению экспертов из банковского сектора, подобных поездок в страны постсоветского пространства станет больше. В то же время специалисты предупредили, что «карточные туры» стоит покупать только у проверенных операторов.