ООН: розничные цены на продовольствие в мире остаются высокими вопреки зерновой сделке

Розничные цены на продукты питания в мире продолжают оставаться высокими, несмотря на зерновую сделку по снятию ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт, а также вывозу зерна из портов Украины. Слова регионального директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер приводит ТАСС.

«Зерновая сделка, которая способствовала открытию портов на Украине, была самой лучшей новостью для всего мира. Цены снизились на мировом рынке, однако, к сожалению, из-за слабости национальных валют в ряде стран цены на продукты почти не изменились, поскольку поставщикам нужны доллары для импорта продовольствия», — заявила Флейшер.

По ее словам, больше всего от блокады украинских портов пострадали жители стран, расположенных в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Это было обусловлено географической близостью этих регионов к Черному морю. В итоге в этих государствах в настоящее время растет уровень бедности граждан, а местные правительства не могут расширить программы продовольственной поддержки населения.

10 сентября два корабля с продовольствием из Украины прибыли в пункты назначения. Сухогруз Ascanios с более 58 тыс. тонн кукурузы достиг немецкого порта Браке, а судно Stella GS с 30,3 тыс. тонн кукурузы подошел к порту израильского города Ашдод. Кроме того, корабль Daytona Dynamic с более 25 тыс. тонн кукурузы пришвартовался в порту турецкого города Немрут, а к Текирдагу приблизилось судно Sara с более 6 тыс. тонн пшеницы.