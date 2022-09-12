Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хабиб ответил на вопрос о любимом футбольном клубе 18:00
В Испании пациенту грозит штраф, если он не заберет из больницы ампутированную... 17:59
Соседи мужчины, угрожавшего сбросить дочь с балкона в Новокосине, пытались... 17:59
Принца Эндрю освистали в толпе во время траурной процессии в Эдинбурге 17:58
Центробанк Египта не планирует вводить в обращение российский рубль 17:58
Угрожавший сбросить ребенка с балкона в Москве был судим и скрывался 17:57
Радимов об игре «Спартака»: Джикии и Соболеву сейчас не до футбола, надо... 17:56
Apple вдвое повысила стоимость замены аккумулятора в iPhone 14 17:56
Ученые обнаружили признаки мутаций в крови всех исследованных астронавтов 17:51
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели снайпера Вытоптова... 17:49

Bloomberg: судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Владельцы нефтяных танкеров начали массово закупать суда, способные перевозить грузы в ледяных водах. Речь идет в том числе о кораблях для перевозки российского сырья, сообщает Bloomberg.

«По данным британской компании E.A. Gibson Shipbrokers Ltd., за май-август на подержанные танкеры ледового класса было потрачено около 1 миллиарда долларов, что примерно в пять раз больше, чем годом ранее», — сообщается в материале.

В период с мая по август 2022 года было продано 42 танкера ледового класса. Большая часть сделок пришлась на компании из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Корабли ледового класса подходят для перевозки российской нефти, заявил руководитель исследовательской группы фирмы Ричард Мэтьюс.

«Компаниям, которые намерены содействовать российском экспорту зимой, потребуются суда ледового класса», — отметил он.

Для сравнения, за аналогичный временной отрезок 2021-го судовладельцы приобрели в общей сложности лишь 12 кораблей. Столь резкий рост покупок танкеров в этом году связан с опасениями по поводу перевозки нефти в условиях международных санкций против России. Страны Евросоюза планируют запретить импорт российского сырья морским путем с 5 декабря.

12 сентября министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что балканская страна с 1 ноября больше не сможет закупать российскую нефть из-за санкций Европейского союза. В качестве альтернативы она допустила поставки иракского сырья. По словам министра, до европейских санкций республика закупала 25% нефти из России, 20% составляла добыча из сербских месторождений, остальная часть приходилась на нефть из иракского города Киркук.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть