Bloomberg: судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой

Владельцы нефтяных танкеров начали массово закупать суда, способные перевозить грузы в ледяных водах. Речь идет в том числе о кораблях для перевозки российского сырья, сообщает Bloomberg.

«По данным британской компании E.A. Gibson Shipbrokers Ltd., за май-август на подержанные танкеры ледового класса было потрачено около 1 миллиарда долларов, что примерно в пять раз больше, чем годом ранее», — сообщается в материале.

В период с мая по август 2022 года было продано 42 танкера ледового класса. Большая часть сделок пришлась на компании из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Корабли ледового класса подходят для перевозки российской нефти, заявил руководитель исследовательской группы фирмы Ричард Мэтьюс.

«Компаниям, которые намерены содействовать российском экспорту зимой, потребуются суда ледового класса», — отметил он.

Для сравнения, за аналогичный временной отрезок 2021-го судовладельцы приобрели в общей сложности лишь 12 кораблей. Столь резкий рост покупок танкеров в этом году связан с опасениями по поводу перевозки нефти в условиях международных санкций против России. Страны Евросоюза планируют запретить импорт российского сырья морским путем с 5 декабря.

12 сентября министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что балканская страна с 1 ноября больше не сможет закупать российскую нефть из-за санкций Европейского союза. В качестве альтернативы она допустила поставки иракского сырья. По словам министра, до европейских санкций республика закупала 25% нефти из России, 20% составляла добыча из сербских месторождений, остальная часть приходилась на нефть из иракского города Киркук.