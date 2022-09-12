«Ъ»: агрохолдинг экс-министра России закрыл крупнейшую с 2017 года сделку с сельхозземлей

Компания ООО «Агротехнологии», входящая в структуру «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева» семьи экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, стала владельцем земельного банка ростовского аграрного холдинга «Юг Руси». Это крупнейшая сделка с сельхозземлей с 2017 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Компания бывшего главы Краснодарского края получила около 200 тыс. гектаров ростовского агропредприятия. С учетом приобретенных угодий земельный банк кубанского агрохолдинга составит 1,1 млн гектаров», — говорится в материале.

Эта сделка приблизила компанию «Агротехнологии» к статусу крупнейшего в России земельного владельца. Сумма соглашения могла составить 20–30 млрд рублей, а стоимость 1 гектара, согласно условиям сделки, — 100–150 тыс. рублей.

Для компании «Юг Руси» выращивание сырья можно считать непрофильным бизнесом. Выход из этого сегмента рынка не повлияет на основную деятельность фирмы, считают эксперты.

25 июля заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин заявил, что международные санкции против России поставят под угрозу продовольственную безопасность в мире. По его словам, текущий кризис продовольствия во многом вызван макроэкономической денежно-кредитной политикой количественного смягчения со стороны ряда государств.