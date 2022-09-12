Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ксения Собчак задолжала 231 тыс. рублей налоговой службе 16:31
Власти Херсонской области опровергли сообщения о смерти главы администрации региона... 16:30
В модельном ряде iPhone появится новая модель 16:29
Аксенов пообещал привлечь к ответственности организаторов проукраинских мероприятий... 16:29
Пушилин заявил о попытках ВСУ перейти в контрнаступление на направлении... 16:28
В Белоруссии уничтожили памятник польским партизанам на кладбище 16:25
Официантка покрасила волосы и оказалась в больнице 16:25
Bloomberg: судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой 16:24
Очевидцы сообщили о звуках громкого взрыва в Ростовской области 16:21
Меган Фокс в лифе из страз и микрошортах пришла на 41-летие Бейонсе 16:18

«Ъ»: агрохолдинг экс-министра России закрыл крупнейшую с 2017 года сделку с сельхозземлей

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Компания ООО «Агротехнологии», входящая в структуру «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева» семьи экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, стала владельцем земельного банка ростовского аграрного холдинга «Юг Руси». Это крупнейшая сделка с сельхозземлей с 2017 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Компания бывшего главы Краснодарского края получила около 200 тыс. гектаров ростовского агропредприятия. С учетом приобретенных угодий земельный банк кубанского агрохолдинга составит 1,1 млн гектаров», — говорится в материале.

Эта сделка приблизила компанию «Агротехнологии» к статусу крупнейшего в России земельного владельца. Сумма соглашения могла составить 20–30 млрд рублей, а стоимость 1 гектара, согласно условиям сделки, — 100–150 тыс. рублей.

Для компании «Юг Руси» выращивание сырья можно считать непрофильным бизнесом. Выход из этого сегмента рынка не повлияет на основную деятельность фирмы, считают эксперты.

25 июля заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин заявил, что международные санкции против России поставят под угрозу продовольственную безопасность в мире. По его словам, текущий кризис продовольствия во многом вызван макроэкономической денежно-кредитной политикой количественного смягчения со стороны ряда государств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть