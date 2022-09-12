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«Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В «Яндексе» заявили, что сделка по продаже VK «Дзена» и «Новостей» закрыта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В результате сделки сервис Delivery Club, который до этого принадлежал VK, вошел в бизнес «Яндекса».

В пресс-релизе также указали, что пользователи «Дзена» и «Новостей» будут замечать изменения постепенно. Причем они начнутся уже с 12 сентября. Кроме того, Delivery Club перейдет на единую платформу с «Яндекс Едой».

23 августа пресс-служба соцсети сообщила, что российские компании VK и «Яндекс» подписали обязывающие документы о сделке, в результате «ВКонтакте» получает «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» — Delivery Club. Поясняется, что закрытие сделки планируют завершить до конца текущего года. Еще остается получить ряд регуляторных одобрений.

Позже эксперты заявили, что партнерство Сбера и VK не закончено, а выходит на новый уровень, раздел активов позволит компаниям сосредоточиться на развитии нужных им сервисов.

При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила документ с предписаниями ходатайства VK и «Яндекса». Обязывающее соглашение компании подписали 22 августа. Для завершения сделки необходимо было одобрение ФАС.

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