Россия не будет продавать газ или нефть тем странам, которые введут ограничения на их цену. Эта идея - картельный сговор западных государств. Об этом заявили в министерстве энергетики РФ, передает Общественное телевидение России.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер считает, что Евросоюз можно считать проигравшей стороной в конфликте на Украине, поскольку ЕС действует вопреки собственным экономическим интересам.

Во Франции ради экономии света планируют сократить продолжительность подсветки Эйфелевой башни. По этой же причине в Париже закрылся самый посещаемый бассейн Pailleron.

Кроме того, как пишет Financial Times, французские власти по ошибке продали электроэнергии на 60 миллионов евро и теперь просят Британию и Испанию предоставить ей как можно больше электричества.

Не лучше ситуация и в Германии. По словам президента Франка-Вальтера Штайнмайера, из-за кризиса может вырасти число бездомных в стране, а людям, ищущим квартиру, будет труднее найти доступное место для проживания.

«Очевидно, что после энергетического кризиса следует кризис продовольственный. Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить. После энергетической следует война за продовольствие. А события на Украине только подстегивают энергетический и финансовый кризисы», — заявил Александр Вучич, президент Сербии.