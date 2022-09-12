В ООН выразили обеспокоенность новой энергетической политикой некоторых стран ЕС

Заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашиф заявила, что в ООН обеспокоены решением некоторых стран Евросоюза возобновить производство ископаемого топлива для того, чтобы преодолеть энергетический кризис.

«Некоторые страны Европы возобновили производство ископаемого топлива, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Если эту политику можно понять, она не должна длиться долго, потому что она загрязняет окружающую среду», — сказала Аль-Шариф.

По ее словам, Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна «зацикливаться на ископаемом топливе».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила план по спасению энергетики страны за £150 млрд.

Так, с 1 октября 2022 года будет ограничен максимальный тариф, который могут устанавливать потребителям поставщики энергии. Кроме того, временно будет отменена обязанность оплаты зеленого сбора, который составляет около £150 для одного домохозяйства. Благодаря этому британцы смогут сэкономить примерно £1 тыс. на оплате коммунальных услуг за год.