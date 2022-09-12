В Приморье погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ Иван Печорин

В Приморье погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по авиационной деятельности Иван Печорин. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте корпорации.

По данным VL.RU, вечером 10 сентября на Русском острове мужчина выпал с катера на ходу в районе мыса Игнатьева. Спасатели вели поиски на море и побережье в течение двух суток — о пропавшем человеке были оповещены все проходящие суда. Печорин был найден погибшим 12 сентября в районе села Береговое на противоположной стороне Амурского залива.

Ранее сообщалось, что на 44-м году жизни из-за последствий инсульта скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.