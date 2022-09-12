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Германский институт Ifo снизил прогноз по росту экономики ФРГ и предупредил о рецессии

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Markus Schreiber/AP

Мюнхенский институт экономических исследований Ifo снизил прогноз по росту экономики Германии и предупредил о рецессии.

«Мы вступим в зиму рецессии», — заявил эксперт Ifo, руководитель отдела прогнозов развития конъюнктуры Тимо Вольмерхойзер.

По прогнозу института, инфляция в 2022 году в Германии составит около 8,1%, а в 2023 году может достигнуть 9,3%. Таким образом, Ifo снизил свой собственный июньский прогноз на 4%.

«Сокращение поставок газа из России летом и связанное с этим повышение цен препятствуют восстановлению экономики после коронавирусной пандемии. Только в 2024 году мы ожидаем нормализацию с ростом в 1,8% и инфляцией в 2,5%», — сообщается в докладе института.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что Германия находится на втором месте среди стран Европейского союза по уровню цен на бензин (2,07 € за литр) и дизельное топливо (€2,16 за литр).

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