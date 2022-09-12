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Азербайджан нарастил поставки газа на 10% с начала года

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Vasily Fedosenko/Reuters

Азербайджан увеличил добычу газа с начала года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, передает «Прайм».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было экспортировано 14,4 млрд из 30,6 млрд кубометров газа, что на 9,7% больше», — отметил Шахбазов.

По его словам, в период с января по август 2022 года Азербайджан поставил 17,6 млн тонн нефти из 21,8 млн тонн.

11 сентября министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов по итогам своих переговоров в Баку заявил, что Болгария собирается увеличить поставки газа из Азербайджана в размере до 2 млрд кубометров в год, попутно обсуждая его поставки в обмен на электричество.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с итальянской газетой Il Sole 24 Ore заявил, что Баку поддержит инициативу строительства подводного Транскаспийского газопровода, если Ашхабад примет решение о реализации этого проекта. По словам Алиева, строительство этого трубопровода, который должен пройти по Каспийскому морю между городом Туркменбаши в Туркменистане и Баку в Азербайджане, обсуждают уже много лет.

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